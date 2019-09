Na predčasnih volitvah v Avstriji nova zmaga ljudske stranke

Na parlamentarnih volitvah v Avstriji je največ glasov, 37 odstotkov, osvojila ljudska stranka (ÖVP). Socialdemokrati (SPÖ) so na drugem mestu osvojili 23 odstotkov glasov. Svobodnjaki (FPÖ) pa so v primerjavi z volitvami pred dvema letoma utrpeli velike izgube in so osvojili 17 odstotkov glasov, kažejo vzporedne volitve televizije OE24.

ÖVP je glede na rezultate treh vzporednih volitev, ki so jih objavile javna radiotelevizija ORF, televizija OE24 in tiskovna agencija APA, osvojila okoli 37 odstotkov glasov. Na prejšnjih volitvah oktobra 2017 je za ljudsko stranko glasovalo 31,5 odstotka volivcev. Po novem bo imela v 183-članskem parlamentu 71 poslancev, kar je devet več kot doslej. Svobodnjaki utrpeli hude izgube Na drugem mestu so pristali socialdemokrati z med 22 in 23 odstotki podpore. Utrpeli so precejšnjo izgubo, saj so na zadnjih volitvah osvojili 26,9 odstotka glasov. V novem sklicu parlamenta bodo imeli glede na izračune ORF 41 poslancev, trenutno pa jih imajo 52.

Z zmago ljudske stranke na volitvah položaj predsednika avstrijske vlade pripada donedavnemu avstrijskemu kanclerju Sebastianu Kurzu. FOTO: AP

Še večjo izgubo so utrpeli svobodnjaki, ki jim vzporedne volitve napovedujejo med 16 in 17 odstotkov podpore. Na volitvah pred dvema letoma je zanje glasovalo 26 odstotkov volivcev. Po novem bodo imeli v parlamentu 21 poslancev manj, in sicer 30. V parlament se vračajo Zeleni

Že druge volitve v dveh letih v Avstriji je zmagala avstrijska ljudska stranka (ÖVP), ki je rezultat iz leta 2017 celo popravila za slabih šest odstotkov. Na drugem mestu so znova pristali socialdemokrati (SPÖ), ki je izgubil slabe štiri odstotke, še večje izgube pa so na tretjem mestu utrpeli svobodnjaki (FPÖ), ki so izgubili skoraj deset odstotkov. Skupno se je za vstop v nationalrat potegovalo 13 strank.

Ponovno so se v nationalrat prebili Zeleni, ki jim na zadnjih volitvah to ni uspelo. Osvojili naj bi med 12 in 14 odstotkov glasov. Imeli pa bodo 27 poslancev. Štiriodstotni volilni prag je prestopila še liberalna stranka Neos, ki ji vzporedne volitve kažejo med sedem in osem odstotkov podpore. Na volitvah leta 2017 je zanje glasovalo 5,3 odstotka volivcev. V parlamentu bodo imeli glede na izračune ORF štiri poslance več, tj. 14. V Avstriji so se ob 17. uri zaprla še zadnja volišča na že drugih parlamentarnih volitvah v dveh letih. Udeležilo se jih je 76,2 odstotka volilnih upravičencev. To je nekoliko manj kot leta 2017, ko jih je na volišča prišlo 80 odstotkov. Pričakovati je, da bodo volitvam sledila dolgotrajna koalicijska pogajanja Glede na zadnje javnomnenjske raziskave so pričakovali, da bodo štiriodstotni volilni prag ponovno prestopilo pet strank. Ljudski stranki so napovedovali med 33 in 35 odstotkov, socialdemokratom 22 odstotkov, svobodnjakom pa 20 odstotkov. Zeleni naj bi dobili med 11 in 13 odstotki in Neos (Nova Avstrija in liberalni forum) osem odstotkov.

Ustanovna seja novega avstrijskega parlamenta bo predvidoma 23. oktobra.