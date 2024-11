Na požarnem prednostnem listu vaška situla in neandertalčeva piščal

Se še spomnite pretresljivih prizorov goreče pariške katedrale Notre Dame, ki je zagorela leta 2019, in ognjenih zubljev, ki so leto pred tem uničili skoraj celotno zbirko brazilskega narodnega muzeja? Ker se Notre Dame lahko kadarkoli zgodi tudi nam, so v Narodnem muzeju Slovenije pripravili požarno vajo, na kateri pa življenja obiskovalcev in pomembnih artefaktov niso reševali samo gasilci, pač pa tudi muzejski delavci. Katere arheološke predmete bi v primeru požara najprej rešili in kam bi jih prenesli na varno?