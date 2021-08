Na obmejnem prehodu Novokračine nova prometna ureditev

Da bi se čim bolj izognili gneči, turisti iščejo takšne in drugačne rešitve. Mnogi se odločijo za maloobmejne prehode, do katerih pa navadno vodi majhna lokalna cesta, na kateri hitro nastane zastoj. Ravno to se je vse poletje dogajalo na lokalnih cestah skozi Novokračine in Zabiče, ki vodita do maloobmejnega prehoda Novokračine. Razmere so bile nevzdržne, razlagajo domačini, do doma smo namesto nekaj minut potrebovali več ur. Da bi razbremenili to cesto, so uvedli novo prometno ureditev, ki velja od danes.