Na prenatrpanih čolnih bežijo v Mehiko, številni se vračajo v domovino

Več tisoč migrantov še vedno vztraja na mostu čez mejno reko med Gvatemalo in Mehiko. Številni poskušajo preplavati reko ali bežijo v Mehiko na prenatrpanih čolnih. Okoli 2000 pa naj bi se jih z avtobusi vrnilo v svoje domovine. Razočarani in obupani, ker se niso uspeli rešiti pred revščino in nasiljem na domačih tleh.

Drama z migranti na meji med Gvatemalo in Mehiko se nadaljuje. Razmere so vedno bolj napete, številni migranti pa poskušajo na prenatrpanih čolnih prečkati mejno reko, saj jih mehiške oblasti ne pustijo čez močno zastraženo mejo. Prizori, ki prihajajo od tam, so zastrašujoči. Ogromno moških in žensk, pa majhnih otrok, ki upajo, da jim uspe beg v 'boljše' življenje. Številni ranjeni v spopadu s policijo, mnogi omagani od dolge poti.

Na prenatrpanih čolnih bežijo v Mehiko. FOTO: AP

V spopadih med mehiško mejno policijo in migranti, ki so poskušali preplezati ograjo, je bilo namreč več migrantov ranjenih, pa tudi policistov. Karavana več tisoč ljudi beži pred lakoto in nasiljem uličnih tolp. V karavani so večinoma prebivalci Hondurasa, Gvatemale in El Salvadorja, prek Gvatemale in Mehike pa želijo doseči ZDA.

Zaradi visokih temperatur so številni dehidrirali. Še posebej so ogroženi starejši in majhni otroci. FOTO: AP

CNN poroča, da je zunanje ministrstvo Hondurasa sporočilo, da se je 2000 njihovih migrantov že vrnilo nazaj domov, še okoli 400 njihovih državljanov pa naj bi se vrnilo v kratkem. Ministrstvo trdi, da so razlogi za takšno množično mobilizacijo predvsem politični. Je pa predsednik Hondurasa Juan Orlando Hernandezvsem tistim, ki se bodo vrnili, obljubil delovna mesta in druge oblike pomoči. A mu večina ne verjame več.

Številni se obupani in razočarani vračajo v domovino. FOTO: AP