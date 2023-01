Na progi smučarji, ob njej pa kolesarji: 'Upamo, da ne bomo julija smučali'

Ob novoletnih praznikih so naša smučišča vsako leto dobro obiskana. Kako pa je letos? Na Areškem Pohorju je bilo sicer smučarjev veliko, snega pa nekoliko manj. Temperature so tudi tam spomladanske. Na nadmorski višini dobrih 1200 metrov so ob 11. uri namerili kar 15 stopinj Celzija. Visoke temperature zraka pa so poskrbele tudi za dokaj nenavaden prizor, na istem hribu so se srečali smučarji in kolesarji.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:56 audio-control-play-line Iz 24UR: Smuka na Rogli 02:11 audio-control-play-line Iz SVETA: Smučarji in kolesarji na istem hribu icon-chevron-left icon-chevron-right