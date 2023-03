Več kot 5000 kmetov je z glasnim trobljenjem, transparenti in slovenskimi zastavami opozarjalo, da imajo dovolj tega, da jim, kot trdijo, drugi narekujejo, kako naj obdelujejo svojo zemljo. Po mestih so traktorji poželi veliko zanimanja in hitro postali tudi najbolj zanimiva vsebina spletnih omrežij. Kmetje so se upirali v tridesetih krajih po državi.