Na protestih rumenih jopičev več kot 100 aretiranih

Francoska policija je sporočila, da je aretirala več kot 100 ljudi, ki so se v Parizu udeležili protestov rumenih jopičev. Že 23. teden zapored se je na ulicah francoske prestolnice na protivladnih protestih zbralo več tisoč ljudi. Sprva je shod več ur potekal mirno, a so kasneje vseeno izbruhnili spopadi med protestniki in policijo.

Protesti rumenih jopičev so se danes pričeli mirno. Po nekaj urah pa so popoldne izbruhnili spopadi med protestniki in policijo, ki je med drugim s solzivcem skušala razgnati protestnike. Spopadi protestnikov in policije. FOTO: AP Iz policije so sporočili, da so aretirali 126 ljudi ter opravili 11.000 identifikacij posameznih protestnikov. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v začetku meseca podpisal zakon, ki deloma omejuje proteste. Med drugim si protestniki ne smejo zakrivati obraza. Macron je sicer pred časom sklenil tudi nacionalno razpravo z državljani, ki jo je začel v odgovor na proteste rumenih jopičev. Načrtovano je bilo, da bo sklepe z razprav in ukrepe vlade predstavil že ta teden, a je zaradi požara v pariški katedrali Notre-Dame preložil novinarsko konferenco. V Franciji se od lanskega novembra vrstijo protesti rumenih jopičev. Gibanje se je začelo v znak protesta zaradi povišanja cen goriva, nato pa preraslo v upor proti vladnim politikam.