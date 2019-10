Na protestu skrajne Lige več tisoč ljudi, tudi pripadniki neofašistov

Protest proti drugi vladi italijanskega premierja Giuseppeja Conteja , ki jo sestavljata levosredinska Demokratska stranka in populistično Gibanje pet zvezd, so del Salvinijevih prizadevanj, da bi znova prišel na oblast.

Protesta, ki so ga poimenovali "Italijanski ponos", so se danes udeležili tudi pripadniki neofašistične skupine CasaPound ter stranke Bratje Italije in Naprej Italija nekdanjega italijanskega premiera Silvia Berlusconija.