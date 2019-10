Na protestu za neodvisnost Škotske več deset tisoč ljudi

Škotska premierka in vodja SNP Nicola Sturgeon , ki se protestnikom tokrat ni osebno pridružila, je sporočila, da je z njimi"v duhu". Kot je še tvitnila, "ni dvoma - neodvisnost prihaja".

Sturgeonova je že večkrat napovedala, da bodo v primeru izstopa Velike Britanije iz EU v roku dveh let na Škotskem organizirali referendum o neodvisnosti, izrazila pa je bojazen, da si britanski premier Boris Johnson želi brexit brez dogovora.

Med Londonom in Brusljem sicer trenutno potekajo intenzivna pogajanja o morebitnem novem ločitvenem sporazumu. Najbolj sporno ostaja irsko varovalo. London je ta teden predstavil alternativni predlog za ureditev meje na irskem otoku, ki pa zaenkrat ni naletel na razumevanje.

Ta konec tedna so pogovori med predstavniki EU in Velike Britanije prekinjeni in naj bi se nadaljevali v ponedeljek. Evropska komisija medtem vztraja, da trenutni predlogi Londona "ne predstavljajo podlage za dosego dogovora".