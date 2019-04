Na protivladnih protestih v Beogradu predstavili ekipo za pogovore z oblastmi

Protivladni protesti v srbski prestolnici so potekali dan potem, ko se je v petek na shodu v podporo predsedniku Aleksandru Vučiću po navedbah oblasti zbralo okoli 150.000 ljudi.

Demonstracije, 20. po vrsti, so se v soboto začele okoli 18. ure, igralec Branislav Lečić pa je najprej predstavil ekipo "strokovnjakov in nestrankarskih osebnosti", ki so se pripravljene v imenu protestnikov pogovarjati z oblastmi. Gre za profesorja Fakultete za politične vede (FPN) Čedomirja Čupića, profesorico FPN Snježano Milivojević, docenta pri FPN Dušana Vučićevića, politologinjo Jovanko Matić, politologa Bobana Stojanovića, režiserja Srdjana Dragojevića, novinarja Vukašina Obradovića in Zorana Gavrilovića iz Biroja za družbene raziskave (Birodi).

Protestniki so se nato sprehodili do stavbe Radiotelevizije Srbije (RTS) v Beogradu, kjer se je dogajanje okoli 20. ure zaključilo. Po navedbah srbske tiskovne agencije Tanjug se je protesta v soboto v primerjavi s prejšnjimi udeležilo manj ljudi.

Opozicijsko zavezništvo Zveza za Srbijo (SZS) je srbsko vlado in Vučića pred enim tednom pozvalo k oblikovanju skupne komisije, ki naj bi bila po zahtevah opozicije pogoj za izvedbo pravičnih in svobodnih volitev. Zahtevajo še zamenjavo vodstva srbske javne radiotelevizije RTS.

Vlada se na pozive opozicije ni konkretno odzvala, je pa premierka Ana Brnabić v petek očitala SZS, da želi razdvojiti državo.

Protesti opozicije pod geslom Eden od petih milijonov potekajo od konca lanskega leta, ko je predsednik Vučić izjavil, da ne bo izpolnil niti ene zahteve protestnikov, četudi jih bo na ulice prišlo pet milijonov.