Na prvi šolski dan moški na Kitajskem ubil osem otrok

V napadu na osnovno šolo Čaojangpo v mestu Enši, ki leži v provinci Hubej na vzhodu Kitajske, je 40-letni moški ubil osem otrok na njihov prvi šolski dan. Po informacijah policije se je napad začel okoli osme ure zjutraj, ko so otroci prihajali v šolo. Informacij o žrtvah policija ni podala, razen, da je šlo za osnovnošolce, stare med šest in 13 let. Napadel naj bi jih z nožem, ranil pa je še dva učenca.

Osumljenec je v policijskem pridržanju, šlo pa naj bi za nekdanjega zapornika, ki je osem let preživel za zapahi zaradi poskusa umora.