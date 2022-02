Na Ptuju bodo znova zadoneli zvonci ob kurentovih skokih

V sredo kmalu po polnoči bodo na Ptuju in v njegovi okolici znova zadoneli zvonci. S kurentovim skokom se namreč ob krščanskem prazniku svečnici začne pustni čas. Poleg kurentov, ki še ne smejo v polno opravo, se bodo na ulice podali tudi pokači, oboji pa naj bi prinašali srečo in odganjali zle duhove. A letošnji pust bo seveda drugačen kot običajno. Zaradi omejitev se bodo hote ali nehote veliko bolj približali kurentovanju, kakršno so poznali nekoč. Namesto da bi se povorka sprehodila mimo vas, pa se boste lahko, če boste šli na Ptuj, na nek način zdaj vi sprehodili mimo nje.

