Na Ptuju domačina svojo kri darovala že stotič

Darovanje krvi je zagotovo eno najbolj plemenitih dejanj, ki ga lahko vsak zdrav posameznik izvede. S tem pomaga vsem, ki brez darovalcev, brez krvi, ne bi preživeli. In prav v tem času, ko je zaradi vseh covid omejitev krvodajalskih akcij na terenu manj, posledično tudi manj novih potencialnih krvodajalcev, so še kako dragoceni vsi, ki to počnejo že leta. Na Ptuju so se z majhno pozornostjo zahvalili dvema domačinoma, ki sta svojo kri tokrat darovala že stotič. In s seboj pripeljala tudi naslednike.