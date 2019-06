Na Rabu zaradi nevarnosti eksplozije plina evakuirali 92 ljudi

Eden izmed hotelov v starem mestnem jedru mesta Rab je imel poškodovan plinovod, iz katerega je uhajala nevarna mešanica propan-butana. Luknjo so odkrili med polnjenjem, za evakuacijo domačinov in turistov pa so se odločili, ko so izmerili, da je koncentracija plina nevarna in bi lahko prišlo do eksplozije.

Gasilci ocenjujejo, da je pod starim mestnim jedrom nastalo jezero plina. Čeprav so odprli kanalizacijske jaške, da bi s prezračevanjem zmanjšali njegovo koncentracijo, bodo očitno morali počakati, da se plin sčisti po naravni poti. Eden izmed gasilcev je dejal, da se zaveda, "da stanje s komercialnega in turističnega vidika ni ravno prijetno", a dodaja, da so morali meščane in goste evakuirati zaradi njihove varnosti.