Na razstavi v Celju 17.000 psov

Celjski sejem so v teh dneh preplavili psi. Majhni, veliki, kosmati in tudi goli. V knežjem mestu se bo v okviru evropske razstave psov predstavilo kar 17.000 psov iz 60 držav. Predstavljenih bo 370 različnih pasem, med drugim tudi predstavnik Slovenije, kraški ovčar. Psi bodo lahko svoje čare sodnikom in publiki pokazali na treh različnih razstavah, vrhunec dogajanja pa bo v nedeljo popoldne, ko bo med pasjo elito izbran tudi najlepši med najlepšimi.