Na Reki izbrali ponudnika, ki se bo lotil obnove Titovega Galeba

Na natečaj sta prispeli ponudbi podjetij Victor Lenca in Dalmont. Mestni svet se je odločil posel ponuditi slednjemu. "V postopku javnega naročila za obnovo in prenamembnost ladje Galeb v muzej, je strokovna komisija opravila pregled in oceno prejetih ponudb, na podlagi katerih smo se odločili za podjetje Dalmont iz Kraljevice, ki izpolnjuje vse pogoje v razpisni dokumentaciji, prav tako pa gre za najbolj ugodno ponudbo," so sporočili iz občinskega oddelka za javna naročila. Občina tako, po izteku 15-dnevnega pritožbenega roka, pričakuje skorajšnji podpis pogodbe z izvajalcem obnove.

Oddelek za javna naročila Reka je sporočil, da so izbrali izvajalca, ki se bo lotil obnove ladje nekdanjega jugoslovanskega predsednika Josipa Broza Tita . Reški mestni svet je tudi odobril 5,9 milijona evrov posojila za obnovo mestne sladkorne rafinerije in ladje Galeb. Na ta način so se tudi izognili nevarnosti, da bi morali vrniti 9,3 milijona evrov, ki so jih za prenovo Galeba in nekdanje tovarne sladkorja dobili iz skladov EU.

Muzej, gostinski obrat, kino in prostor za delavnice

Kot je doslej znano, bo prenovljena ladja namenjena več dejavnostim. Osrednja ponudba na 4500 kvadratnih metrov velike površine bo seveda muzej, v katerem si bodo lahko obiskovalci ogledali zgodovino mesta in mnenjavo režimov v njem. V preostalih prostorih pa bodo začeli obratovati prostori za delavnice, tribune, restavracija, gledališče in kino.

Ladja Galeb ima dolgo in pisano zgodovino. Izdelali so jo leta 1938 v Italiji, kjer je najprej služila za prevoz sadja. Med drugo svetovno vojno, ko so jo Italijani uporabljali za polaganje min v Kvarnerju, so jo potopile zavezniške letalske sile. Tri leta po vojni so jo jugoslovanski delavci dvignili in od leta 1953 je kot Titova rezidenčna ladja obiskala 40 pristanišč po svetu. Na njej so tudi sprožili pobudo za ustanovitev gibanja neuvrščenih.

Po razpadu SFRJ so jo prepeljali v Črno Goro in nato prodali Grku Johnu Paulu Papanikolauju, ki jo je želel prenoviti v luksuzno jahto, zato so jo prepeljali na Reko, kjer pa se je zapletlo s plačilo. Mesto jo je odkupilo leta 2009. Po desetletju propadanja je tako vendarle na pomolu konkretna rešitev.