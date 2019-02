Na ruskem otočju izredne razmere zaradi invazije severnih medvedov

Medvedi so se decembra začeli zbirati v bližini naselbin na arhipelagu v ruski regiji Arhangelsk. V bližini naselbine Belušja Guba, ki je upravno središče Nove Zemlje, po slovensko Nove dežele, so jih opazili najmanj 52.

Od šest do deset medvedov se stalno zadržuje na območju naselbine, bili pa so tudi primeri, ko so vstopili v stanovanjska poslopja in urade in celo napadli ljudi.

Zaradi invazije severnih medvedov na naseljeno območje so se regionalne oblasti odločile uvesti izredne razmere. "Ljudje so prestrašeni. Bojijo se zapustiti domove in njihov vsakdan je moten. Starši se bojijo pustiti otroke v šolo ali vrtec,"so v sporočilu za javnost zapisale lokalne oblasti.