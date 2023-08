Na Savinjskem in Koroškem tisoč kmetij ostalo brez dejavnosti

Potem ko so kmete v juliju prizadela neurja, toča in močan dež, večini niso prizanesle niti avgustovske poplave. Zalilo jim je polja, pašnike in njive, mnogim tudi hleve. In kot da poplave niso bile dovolj, so sledili še plazovi. Na Savinjskem in Koroškem je bilo prizadetih kar 1400 kmetij, od tega tisoč tako hudo, da so ostali brez celotne kmetijske dejavnosti, mnogi tudi brez turistične dejavnosti, ki so jo ponujali v sklopu svoje kmetije. A skrb, kako bodo poslopja sanirali in kako bodo kmetijstvo spet oživeli, se pojavlja šele v teh dneh. Najprej so morali reševati svoja življenja in poskrbeti za domove.