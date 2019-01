Na Severnem Irskem eksplodiral avtomobil bomba

Eksplozija je odjeknila v soboto zvečer okoli 20.15 po krajevnem času (21.15 po srednjeevropskem), malo po tem, ko je policija dobila obvestilo o bombi in so začeli evakuirati ljudi iz bližnjih zgradb.

Pomočnik vodje policije na Severnem Irskem Mark Hamilton pa je pojasnil, da preiskavo usmerjajo proti Novi Iri. Kot je dejal, je Nova Ira sicer manjša skupina, a odločena, da v njihovo dejavnost vključi čim več ljudi.

"Odgovorni za napad niso pokazali nikakršne pripadnosti skupnosti in skrbi za lokalna podjetja. Malo jim je mar za škodo in razburjenje, ki so ju povzročili," je povedal predstavnik policije, ki je sicer že pridržala dva moška, stara med 20 in 30 let.

Opozorilni klic so sicer prejeli na eno dobrodelnih linij v Angliji, od koder so informacijo posredovali lokalnim organom pregona.

Teroristični napadi, tudi z avtomobili bombami, so v preteklosti pogosto pretresali Severno Irsko, a velikonočni sporazum iz leta 1998 je območju prinesel mir. Občasno sicer še prihaja do posameznih incidentov med katoličani in protestanti ali spopadov z varnostnimi silami.