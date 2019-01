Na Severnem Irskem varnostni preplah po ponovnem domnevnem poskusu napada

Teroristični napadi, tudi z avtomobili bombami, so v preteklosti pogosto pretresali Severno Irsko, a velikonočni sporazum iz leta 1998 je območju prinesel mir. Občasno še nastajajo posamezni incidenti med katoličani in protestanti ali spopadov z varnostnimi silami. Teroristične celice se kratkoročno želijo znebiti britanske nadvlade na Severnem Irskem, dolgoročno pa ustanoviti demokratično socialistično republiko Irsko, v kateri bo združen celoten irski otok

Kot poroča BBC, so bile na teren vpoklicane številne policijske enote, prav tako so evakuirali več hiš.

Policija je v Belfastu zaprla del ceste Circular, potem, ko so trije zamaskirani moški okoli 12. ure dopoldne najprej odtujili vozilo, nato pa v njegov zadnji del, preden so pobegnili, odvrgli neznan predmet.

Po mnenju severnoirskih pristojnih oblasti naj bi bila za incident, v katerem ni bil nihče ranjen, odgovorna Nova Irska republikanska armada.

Napadalci vozniku prislonili pištolo na glavo in mu odtujili avtomobil

Policija je zaradi sobotne eksplozije avtomobila skupno aretirala pet oseb. Petega so prijeli danes, je sporočila policija.

Gre za 50-letnega moškega, ki so ga prijeli zaradi očitkov terorizma, vpleten pa naj bi bil tudi v oboroženi rop, ki se je zgodil minuli teden. Kot poroča BBC, je vseh pet v policijskem pridržanju. Po ugotovitvah policije so osumljenci sobotne eksplozije dostavljalcu pic prislonili pištolo na glavo, ugrabili njegovo vozilo in ga uporabili za eksplozijo. Policija je po dogodku zaprla okoliški vozni park in nekateri vozniki še vedno ne morejo do svojih vozil.

