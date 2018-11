Gasilci objavili posnetek tveganega reševanja nad Malibujem

Zapisali so: "Tvegajo svoja življenja, da rešujejo življenja drugih. To je del poslanstva gasilcev, a naša pilota David Nordquist in Joel Smith sta požrtvovalnost dvignila še na višjo raven."

Med gašenjem obsežnega požara sta prejela poziv k reševanju na enem od hribov nad Malibujem. Kljub dimu in slabi vidljivosti sta se pilota približala cilju, kjer pa sta imela izjemno težko delo izbrati pravo mesto za pristanek. Ker jima je začelo primanjkovati goriva in nista imela možnosti za dvig s tal, sta morala hitro najti rešitev in pristala sta med grmovjem in rešila ljudi, ujete na hribu.