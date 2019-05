Na Severu Kosova volitve za zdaj potekajo mirno

Volilna udeležba do 11. ure je bila v severnem delu Kosovske Mitrovice 15,58-odstotna, glasovalo je 3437 volivcev. V Leposaviću je bila udeležba skoraj 17,96-odstotna (3262 volivcev), v Zvečanu 16,12-odstotna (1488 volivcev) in v Zubinem Potoku 13,76-odstotna (1174 volivcev).

Volitve so razpisali, ker so tamkajšnji župani, ki so bili vsi člani Beogradu zveste Srbske liste, novembra lani odstopili. Povod za to je bila odločitev kosovske vlade o uvedbi carin na blago iz Srbije. Volišča bodo odprta od 7. do 19. ure, na volišča pa je bilo povabljenih 58.000 volivcev.

V soboto zvečer je bil sicer v Kosovski Mitrovici s strelnim orožjem ranjen srbski državljan, ki so ga prepeljali v bolnišnico, poroča srbska javna radiotelevizija RTS. Radović je za RTS dejal, da je šlo po do zdaj znanih podatkih za obračun, motiv pa še preiskujejo.