Na severu Mehike strmoglavilo zasebno letalo, umrlo 13 ljudi

Potniki in člani posadke naj bi bili stari med 19 in 57 let, večina naj bi bila Mehičanov. Mehiški mediji poročajo, da je bil na letalu tudi 55-letni bogati poslovnež Luis Octavio Reyes Dominguez z ženo in tremi otroki. Vsi skupaj so se v nedeljo vračali domov po ogledu sobotnega boksarskega dvoboja v Las Vegasu med Mehičanom Saulom Alvarezom in Američanom Danielom Jacobsom.

Kontrolorji letenja so stik z letalom izgubili v nedeljo pozno popoldne po krajevnem času, nato se je začelo iskanje. Vzrok nesreče še ni znan. Letalo challenger 601 kanadskega proizvajalca Bombardier naj bi se pred strmoglavljenjem po navedbah medijev skušalo izogniti neurju.