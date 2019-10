Na severu Sirije prvi spopadi turške in sirske vojske

Turška vojska s topništvom obstreljuje enote sirskega režima, na obrobju vasi Al Asadija pa poteka obstreljevanje s strojnicami, so po poročanju poroča francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz observatorija, ki podatke pridobiva s terena.

Enote vojske sirskega predsednika Bašarja al Asada so se na območje vrnile po nekaj letih, potem ko so se kurdske sile pred turško ofenzivo umaknile z območja. Od takrat so poročali o občasnih spopadih med sirsko vojsko in sirskimi uporniškimi silami, ki podpirajo Ankaro, ne pa tudi s turško vojsko.