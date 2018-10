Ledeni hotel, zajtrk z žirafami in naša Hiša Franko

Revija Timeje prvič objavila seznam 100 najboljših svetovnih destinacij, na katerega so uredniki in dopisniki z vsega sveta umestili vse od muzejev, parkov, barov, restavracij, tematskih parkov, hotelov do velikih potniških ladij. Rezultat izbora, ki je nastal tudi ob pomoči strokovnjakov za posamezna področja, odseva raznolikost sveta, so zapisali pri reviji. Na njem lahko najdemo zanimive kraje, nastanitve in doživetja, kulinarične bisere iz kar šestih kontinentih in 48 držav.

Hiter pregled seznama med drugim ponuja tudi številne ideje za počitniške podvige – vse od vodnega parka v ameriški zvezni državi Texas, ki je namenjen invalidnim otrokom, "zlatega mostu" v Vietnamu, novo odprtega arboretuma v Indiji, ki predstavlja diametralno nasprotje onesnaženemu in množično naseljenemu New Delhiju, do tretjega največjega tematskega parka na svetu v danskem Københavnu, arabske različice muzeja Louvre v Abu Dabiju in druženja z žirafami v kenijskem Nairobiju. Priporočajo tudi bivanje v podvodnem turističnem resortu na Maldivih in drevesnem hotelu na Švedskem. Še posebej razveseljiva novica pa je, da se je na seznam revije Time uvrstila tudi slovenska restavracija Hiša Franko in tako dosegla že drugi odmeven mejnik letos, junija so bili namreč kot prva slovenska restavracija uvrščeni na seznam 50 najboljših restavracij na svetu. Lani pa je bila Ana Roš razglašena za najboljšo kuharico sveta.