Vučić na shodu v Beogradu: Hočemo v EU, a želimo ostati prijatelji tudi z Rusi

Srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću je v Beogradu po navedbah organizatorjev uspelo zbrati okoli 150.000 podpornikov, po poročanju tujih tiskovnih agencij pa nekaj deset tisoč. Vučić je v govoru izključil možnost nadaljevanja dialoga o normalizaciji odnosov s Prištino, dokler bodo na Kosovu veljale visoke carine na blago iz Srbije.

FOTO: AP

V srbsko prestolnico so se podali podporniki Aleksandra Vučića iz vseh delov Srbije in pa tudi tujine, okoli 7000 s Kosova, pa tudi iz Črne gore in Republike srbske. V rokah so držali srbske zastave in napise v podporo predsedniku. Dačić: V zadnjih mesecih se je širil napačen vtis o Srbiji

"Nič ne bomo storili, da bi (kosovske) Albance spodbudili k umiku carin," je dejal Vučić, ki je tudi vodja vladajoče Srbske napredne stranke. Po njegovem prepričanju je napočil čas, da se kosovske oblasti začnejo vesti "normalno in civilizirano". Menil je še, da ni normalno, da se v 21. stoletju uvajajo carine. Zatrdil je še, da si je Srbija že večkrat prizadevala za kompromis, a Albance po njegovih besedah zanima le, kako bi ponižali Srbijo.

Shoda so se med drugim udeležil tudi premierka Ana Brnabić, zunanji minister Ivica Dačić in predsedujoč predsedstvu Bosne in Hercegovine Milorad Dodik. Srbskega predsednika pa je podprl še madžarski zunanji minister Peter Szijjarto. Množice podpornikov so se v prestolnico zgrinjale že vse od zgodnjega popoldneva, ko je Beograd doživel prometni kolaps. Središče mesta so sicer že v četrtek zaprli za promet. Vučič je pred shodom ocenil, da se bodo v Beogradu zbrali normalni in dostojanstveni Srbi. Zunanji minister pa je dodal, da bo shod svetu poslal sliko o enotnosti. V zadnjih mesecih se je namreč širil napačen vtis o Srbiji, kot državi nasilja, je dejal Dačić in s tem spomnil na protivladne proteste. Vučić: Želimo v EU, a želimo ostati prijatelji tudi z Rusijo in Kitajsko "Hvala vsem, ki ste prišli, hvala na podpori," je dejal Vućič in dodal: "Vem, da nebom nikoli več govoril pred večjo množico ljudi, kot je danes tukaj."

Srbskemu predsedniku in vodji vladajoče Srbske napredne stranke Aleksandru Vučiću je v središču Beograda uspelo zbrati več tisoč podpornikov. FOTO: AP

"Šest let in pol delamo in se borimo za Srbijo. Vložili smo veliko energije, truda in dela, a vse je bilo vredno za en tak večer, kot je današnji," je še povedal Vučić in izpostavil, da Srbija želi postati članica Evropske unije, a želi imeti bratske in prijateljske odnose tudi z Rusijo, Kitajsko in drugimi, poroča portal Blic.

Brnabićeva je v govoru pohvalila "enotnost in moč" Srbije. Opoziciji pa je očitala, da nima načrta niti vizije, temveč si prizadeva zgolj razdeliti Srbijo.

"Proti Rusiji ne bodo uvajali sankcij, ne glede na pritiske drugih. Srbija bo vojaško nevtralna. Našo moč želimo usmerjati v svojo obrambo, ne potrebujemo nobenega drugega. Okrepili bomo svojo vojsko," je v nagovoru še dejal Vučić. Opozicija: Na javne uslužbence so pritiskali, da se udeležijo shoda Shod v podporo Vučiću so pripravili po sobotnem protivladnem protestu, ki ga je opozicija napovedovala kot vrhunec in največjega od začetka protestov, a naj bi se ga po podatkih policije udeležilo le okoli 7500 ljudi. Organizatorji sicer navajajo nekajkrat večjo udeležbo.

"Vem, da ne bom nikoli več govoril pred večjo množico ljudi, kot je danes tukaj," je dejal Vučić FOTO: AP