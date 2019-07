Na Siciliji zaradi izbruha Etne zaprli letališče

Etna je ponoči izbruhnila lavo in pepel. Italijanski nacionalni inštitut za geofiziko in vulkanologijo (INGV) je že v začetku junija poročal o "živahnem pljuskanju". Zaradi pepela, ki ga ponoči izbruhal v zrak, so začasno zaprli dve letališči, tudi tisto v drugem največjem mestu na otoku Catania. Zjutraj so to letališče delno odprli.