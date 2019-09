Na Slovaškem zaradi močnih neviht umrla deklica

V Nemčiji so za krajši čas ustavili železniški promet med Berlinom ter Hamburgom in Hannovrom. Težave v železniškem prometu so imeli tudi na jugu Nemčije. V bližini Wolfsburga je hitri vlak naletel na podrto drevo, ki je padlo na progo. Pri tem se je lažje poškodoval strojevodja vlaka.

V Berlinu sta danes zaprta dva živalska vrtova, vse živali pa so preselili v zaprte prostore. Pri Dortmundu na zahodu države so gasilci reševali ovce, ki so obtičale na poplavljenem pašniku. Travnik je bil dva metra pod vodo, nekatere živali so poginile, okoli 200 so jih rešili.