20 novih vlakov naj bi bistveno skrajšalo vožnjo

Če za zdaj iz Maribora do Ljubljane z vlakom potrebujete najmanj dve uri in pol ali več, naj bi vas novi vlaki leta 2026 na tej relaciji do cilja pripeljali v manj kot 90 minutah brez prestopanj. To je ena izmed mnogih želja ali bolje obljub pristojnih – ministrice za infrastrukturo, predsednika vlade in direktorja slovenskih železnic. S podpisom pogodbe so dokupili še 20 dodatnih vlakov, kar pomeni skupaj 52 novih potniških garnitur. Vlaki bodo sodobnejši, hitrejši in direktni, obljubljajo na železnicah.