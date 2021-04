Na sodišču pričala Vlaovićeva žena - žrtev poskusa umora

Na sodišču pa je pričala žena Luke Vlaoviča. Ta je šestega oktobra lani po obtožnici na zahrbten način poskušal umoriti svojo ženo in hčerko. Vlaovič je enkrat že sedel na Dobu, in sicer zaradi poskusa uboja partnerja svoje nesojene ljubezni. Tokrat pa je po mnenju tožilstva krofe, ki jih je posul s pomirjevali pomešane s sladkorjem, ponudil svoji ženi in hčeri z namenom, da bi prišlo do prometne nesreče. Sam trdi, da je šlo za pomoto.

