Na sojenje za smrt dečka v avtu niso privedli obtoženega, narok odpadel

Na celjskem sodišču bi morali nadaljevati glavno obravnavo v primeru dečka, ki je lani junija umrl v pregretem avtomobilu. A obtoženca, torej partnerja dečkove mame, na sodišče ni bilo. Pa ne po svoji želji, temveč zato, ker v celjskem zaporu pravosodnih policistov, ki bi zapornika na sodišče lahko spremljali, ni dovolj. Da to postaja vse bolj pogosta praksa, je opomnila sodnica in prst odgovornosti pokazala na pristojno ministrstvo, ki odgovarja, da rešitve išče, a da na procese vpliva tudi dejstvo, da so naši zapori skoraj 140-odstotno zasedeni.