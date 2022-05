Na sojenju Gorenjcu prvič spregovorila mama žrtve

V Ljubljani se bliža h koncu sojenje nekdanjemu policistu Žarku Gorenjcu, ki je zadušil svojo soprogo, zaradi očitanega umora iz nizkotnih nagibov mu grozi od 15 do 30 let zapora. A smo v sodni dvorani o njem slišali predvsem pohvale. Prav tako pa, da naj bi bila žrtev tista, ki je že nekaj let pred svojo smrtjo soprogu povzročala sive lase, ga nadzirala, zasliševala, celo aplikacijo za sledenje naj bi namestila na njegov mobilni telefon. Vsa ta pričanja so močno prizadela njene bližnje, predvsem mamo.