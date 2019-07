Na sojenju za mučenje živali je bila navzoča tudi žrtev: pes

Majhna sodna dvorana je bila nabito polna, za kar je bila odgovornih tudi okoli 15 predstavnikov sedme sile, prav tako pa je bilo poleg tožilcev, obtožene in njenega odvetnika, navzočih več predstavnikov civilne družbe in predvsem nemalo žensk v srednjih letih, ki so prišle izrazit podporo žrtvi.

V ponedeljek so v Kostariki začeli s sojenjem za mučenje živali, v sodni dvorani pa je bila navzoča tudi žrtev obtožene, pes mešanec z imenom Campeon. Sodnik je ob začetku sojenja posvaril, da ne bo trpel nemira v sodni dvorani in tudi Campeon se je tega strogo držal - z izjemo tihega bevska je bil ves čas tiho kot miš.

Sojenje so po nekaj urah prekinili, nadaljevali ga bodo v petek.

Kot piše francoska tiskovna agencija AFP, je bil prizadeti pes novembra 2017, ko mu še ni bilo ime Campeon, temveč je pri svojih tedanjih le šestih mesecih nosil ime Tyson, priklenjen na verigo, ki se mu je globoko zažirala v vrat. Bil je tudi podhranjen, pokrit z bolhami, dlaka pa mu je odpadala.

Tožbo je vložila predsednica lokalnega društva za zapuščene živali, potem ko jo je njen brat opozoril na zanemarjenega in zlorabljenega psička. Gospa je psička odvzela in ga odpeljala k veterinarju, kjer je okreval skoraj mesec dni.

Za kruto ravnanje od šest mesecev do dve leti zapora

V Kostariki imajo šele kratek čas zakon, ki predvideva kazni za slabo ravnanje z živalmi. Za smrt živali je zagroženo od šest mesecev do tri leta zapora, za kruto ravnanje od šest mesecev do dve leti, za manj hude zlorabe pa od 20 do 50 dni zapora ter denarna kazen.

Campeon danes živi s petnajsterico drugih psov in si je očitno povsem opomogel. Na sodišču je bil v ponedeljek ves čas pozoren na dogajanje, po prekinitvi razprav pa se je prav prijazno podružil z novinarji in oboževalci. Edina posledica težkega pasjega otroštva je dejstvo, da ne prenaša ovratnice in zato sedaj nosi oprsnico.