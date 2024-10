Na sojenju zaradi smrti otroka v razgretem avtomobilu pričala policista

Histerično je jokala in vpila "Moj otrok, moj otrok", ko je izvedela za smrt svojega, še ne dveletnega otroka, ki je 20. junija lani v Svetem Lovrencu pri Preboldu umrl v razgretem avtomobilu, medtem ko je bil njen partner v tistem trenutku pod vplivom mamil. Tako sta dogajanje na današnjem zaslišanju na celjskem okrožnem sodišču opisali priči, žalska policista, ki sta bila na kraju tragičnega dogodka. Obtožnica materi umrlega otroka in njenemu partnerju očita štiri kazniva dejanja: povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletnih oseb, surovo ravnanje ter promet s prepovedanimi drogami, ki naj bi jih obtožena prodajala tako mladoletni osebi kot tudi osebam, ki so bile v procesu odvajanja.