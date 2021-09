Na španskem otoku La Palma izbruhnil vulkan, poškodovanih več kot 100 hiš

Več tisoč potresnih sunkov in dvigovanje tal je zadnjih nekaj dni napovedovalo neizogiben izbruh vulkana na španskem otoku La Palma, ki spada med znane Kanarske otoke. Vulkan je izbruhnil v nedeljo popoldne in se do zdaj še ni ustavil. Nazadnje je na tem otoku vulkan izbruhnil pred natanko 50 leti, takrat je bruhanje trajalo več kot tri tedne. Okoli 20 kubičnih metrov žgoče lave je do zdaj popolnoma uničilo več kot 20 hiš, še 100 jih je poškodovanih. Smrtnih žrtev pa za zdaj k sreči ne beležijo.