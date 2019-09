Na splet pricurljali osebni podatki skoraj vseh prebivalcev Ekvadorja

Na svetovni splet so zaradi pomanjkljivega varovanja podatkov podjetja za svetovanje in analitiko Novaestrat pricurljali osebni podatki skoraj vseh prebivalcev Ekvadorja, tudi predsednika Morena in ustanovitelja WikiLeaksa, Juliana Assangea, ki so mu v azilnem postopku dodelili osebno številko.

Na splet so zaradi pomanjkljive varnosti strežnika podjetja za svetovanje in analitiko Novaestrat pricurljali osebni podatki skoraj vseh prebivalcev Ekvadorja. Imena, finančni podatki, telefonski podatki, domači naslovi, podatki o lastništvu avtomobilov ... vse to je bilo dostopno na strežniku, ki naj bi bil v ZDA, so sporočile ekvadorske oblasti. Spletna stran za medmrežno varnost ZDNet, ki je v ponedeljek prva poročala o incidentu, piše, da so bili na spletni podatkovni bazi in iskalniku Elasticsearch objavljeni tudi podatki o družinskih članih, delovnem mestu posameznikov, številke osebnih izkaznic ljudi in njihove davčne številke.

20,8 milijona osebnih podatkov je pricurljalo na internet, od tega osebni podatki kar 6,7 milijona otrok in finančni podatki sedmih milijonov ljudi.

Nekateri podatki izvirajo iz ekvadorskih vladnih podatkovnih zbirk, nekateri pa iz podatkovnih zbirk v zasebni lasti. Podatki izhajajo recimo iz ekvadorskega registra prebivalstva, pa tudi iz ekvadorske banke za socialno varnost ter združenja ekvadorskih avtomobilskih podjetij. Državno pravobranilstvo je sporočilo, da so bili izpostavljeni podatki okoli 20 milijonov ljudi vseh starosti, tudi že pokojnih. Ekvador ima sicer nekaj manj kot 17 milijonov prebivalcev. NaZDNetizpostavljajo, da bi lahko kriminalci zlahka prišli do podatkov, kdo so najbogatejši prebivalci, kje živijo in kdo so njihovi otroci. Prav tako pa bi zlahka preverili, kdo ima najdražje avtomobile in kje so. Podatke naj bi po posredovanju raziskovalcev spletne strani za varovanje osebnih podatkovvpnMentor, ki so ugotovili varnostno pomanjkljivost, zavarovali prejšnji teden.

Med drugim naj bi na spletu pristali tudi osebni podatki Juliana Assangea, ki so mu v azilnem postopku dodelili ekvadorsko osebno številko. FOTO: AP