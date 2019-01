Na spletu objavila dobitni listek, denar je dvignil nekdo drug

Policija v Umagu je v daljšem obvestilu pojasnila, da je 27-letnica v januarju vplačala listič v športni stavnici in je se je želela "pohvaliti" z zadetkom, tako da je listek objavila na družbenih omrežjih. Nekaj ur kasneje, ko je želela listek izplačati, pa so ji dejali, da je denar za to dobitno kombinacijo že bil izplačan. Policija išče neznanega storilca – opozorili so, da je storilec prek internetne strani stavnice vpisal številko listek in na svoje uporabniško ime izplačal denar.

Na družbenih omrežjih ali na internetu ne smete nikoli javno objavljati osebnih podatkov, ki bi jih lahko drugi izkoristili. Ne fotografirajte dokumentov, osebnih izkaznic, letalskih kart in ne vnašajte gesel, uporabniškega imena ali spletne pošte na straneh, ki jih ne poznate. V kolikor posumite, da ste žrtev kaznivega dejanja, takoj pokličite policijo.