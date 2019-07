Na splitskem letališču policisti z orožjem proti dronom

Dron je v torek na višini približno 120 metrov nekaj pred 13. uro opazil pilot letala britanske nizkocenovne letalske družbe Jet2.com, ki je bil namenjen na splitsko letališče. Po obvestilu pilota so za približno 40 minut ustavili promet na letališču, so v torek sporočili s splitskega letališča.

Potniška letala so v tem času krožila nad letališčem, dve pa sta morali pristati na letališču v Zadru, ker nista imeli dovolj goriva. O vsem so obvestili policijo, ki zdaj išče lastnika drona.

Na Hrvaškem so za lastnike dronov, ki kršijo zakon o letalskem prometu, predvidene denarne kazni do 15.000 kun (2030 evrov). Droni ne smejo leteti na višini več kot 120 metrov niti na območju pet kilometrov od letališč.

Letalski promet na Resniku so za nekaj časa ustavili tudi 22. junija, ko so zaznali polet drona na višini več kot 120 metrov v Trogirju, ki je del nadzorovanega območja letalskega prometa. Na nadzorovanih območjih poletov so letala v končni fazi pristanka in obstaja nevarnost trčenja z droni.

Policija je preverila območje Trogirja, lastnika drona in samega drona pa še niso našli. Domnevno naj bi turist z dronom snemal trogirsko katedralo, je takrat poročala Slobodna Dalmacija na svoji spletni strani.

Splitska kontrola za nadzor poletov je takrat pozvala vse uporabnike brezpilotnih letal, naj uporabljajo zračni prostor v skladu z zakoni, še posebej v bližini letališč.

Tudi hrvaško obrambno ministrstvo je pred kratkim pozvalo lastnike dronov k doslednemu spoštovanju zakonov pri uporabi dronov, ki jih na Hrvaškem vse več posameznikov uporablja za snemanje iz zraka. Spomnili so, da je bilo lani nekaj dogodkov, ko so droni ogrozili varnost posadk in letal hrvaškega vojaškega letalstva.

Splitski časnik danes navaja, da so policisti po torkovem incidentu v Splitu za zagotavljanje varnosti ob letališču pripravili tudi puško za onemogočanje brezpilotnih letal - t. i. anti-dron puško.

Posebne enote hrvaške policije so konec leta 2017 dobile prvo anti-dron puško, ki s svojo obliko spominja na hibrid ročnega raketometa in orožja iz filmov znanstvene fantastike. S sofisticirano napravo lahko motijo navigacijske in komunikacijske signale drona ter potem prevzamejo nadzor nad njim ali pa ga zrušijo.