V Šrilanki še ni konec nasilja, 15 mrtvih v policijski raciji

"Hišo smo preiskali in našli 15 trupel, dvanajst v hiši in tri pred njo," je pojasnil tiskovni predstavnik policije. Med mrtvimi je šest otrok in tri ženske, ena ženska in en otrok pa sta ranjena in so ju prepeljali v bolnišnico. Policija domneva, da so se v hiši razstrelili trije samomorilski napadalci, trije napadalci pa pred njo.

Pred eksplozijami so se vojaki in policisti, ki so obkolili hišo, spopadli z ljudmi v hiši v kraju Kalmunai, 370 kilometrov vzhodno od prestolnice Kolombo. Streljanje je trajalo približno eno uro, nato so odjeknile eksplozije.

Spopadi in eksplozije niso zahtevali žrtev med varnostnimi silami, je še sporočila policija.

Nekaj ur pred tem so varnostne sile med preiskavo hiše v nekaj kilometrov oddaljeni vasi odkrile več telovnikov z eksplozivom, material za izdelavo bomb in dron. V hiši so našli tudi zastavo skrajne sunitske skupine Islamska država (IS) in oblačila, ki naj bi jih uporabili v video posnetku, v katerem je IS priznala odgovornost za napade. Ob raciji v kraju Sainthamaruthu so prijeli sedem mladih muslimanov.

Svarijo pred novimi napadi

Sainthamaruthu leži nedaleč od mesta Batticaloa, kjer je na veliko noč odjeknila eksplozija v cerkvi. Skoraj sočasno so eksplozije odjeknile še v več krščanskih cerkvah in prestižnih hotelih. Ubitih je bilo več kot 250 ljudi. Šrilanške oblasti še vedno iščejo osumljence za te napade, ob tem pa svarijo pred novimi napadi, predvsem na verske objekte. Katoliška cerkev v Šrilanki je zato danes do nadaljnjega odpovedala vse nedeljske maše v državi.