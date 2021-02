Do kdaj bomo zaradi skrbi za najranljivejše paralizirali celo generacijo otrok?

Upokojena učiteljica osnovnošolskih otrok nižje stopnje in stanovalka centra starejših Notranje Gorice Bogdana Močnik težko razume, kako je mogoče, da otroci tako dolgo ostajajo doma. "Rabijo gibanje, šport, socializacije ni nobene. Zelo narobe je, da so toliko časa zaprti," pravi.

Zaprti ostajajo predvsem zaradi zaščite starejših.A dejstvo je, da se večina domov za starejše že odpira, saj so z drugim odmerkom že pred 14 dnevi cepili vse, ki so si to želeli, pove vodja zdravstvene nege in oskrbe v DEOS Notranje GoriceSara Kelnarič: "Stanovalci se lahko med sabo počasi združujejo.Tisti, ki so zdravi in cepljeni ali pa so preboleli covid, lahko pridejo tudi na recepcijo na kavico."

Stanovalci hodijo enkrat na teden v trgovino, sprehajajo se tudi v okolici centra. V kratkem bodo sprostili obiske, možen pa bo tudi odhod starejših na obiske domov. V domu pa že zdaj izvajajo vrsto aktivnosti. "Telovadba, muzikoterapija, delovne terapije, gospodinjske urice, pogovorne urice ... Veliko je projektov, v katere se vključujemo," našteje Kelnaričeva, Močnikova pa pri tem izpostavi: "Otroci pa zaprti. Ne predstavljam si, kaj bo z njimi, ko bodo odrasli."