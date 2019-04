Na jugu Velike Britanije več sto ljudi signaliziralo SOS

Sicer je šlo za umetniško uprizoritev, ki jo je organiziral Duncan McKellar v odgovor na vsa kompleksna pogajanja in glasovanje v britanskem parlamentu, ki se ne more odločiti glede poti naprej. Pri Brightonu, na znamenitih klifih, je McKellar zbral več kot 400 ljudi, ki so s pomočjo ogledal proti obali Francije signalizirali mednarodni znak za stisko SOS – trije kratki, trije dolgi in ponovitev treh kratkih znakov. McKellar je pred leti podobno akcijo izvedel na ameriško-mehiški meji. Za talkRadio je povedal, da sta "med ljudmi slaba volja in nejasnost zaradi dogajanja glede brexita očitni. Številni so zaradi dejanj razdeljenosti politike obupani."

Znak SOS ima dolgo zgodovino, standariziran je bil leta 1906 kot mednarodni znak, ki bi ga v primeru stiske uporabljale ladje. Z uvedbo radiofonije in elektronskih signalnih naprav (telegraf) se ga je uporabljalo tudi v letalstvu in je mednarodno znano sporočilo, kadar se nekdo znajde v težavah in potrebuje pomoč. Leta 1927 se je uvedlo tudi zvočno sporočilo Mayday, ki ima enak pomen ter je bilo predvsem v letalstvu in s pomočjo radiofonije bolj sprejeto.

Velika Britanija drvi proti brexitu brez dogovora

Britanski poslanci so imeli na mizi štiri alternativne možnosti glede izhoda Velike Britanije iz Evropske unije, a nobena izmed njih ni uspela dobiti večine glasov.Britanski minister za brexit Stephen Barclay je po glasovanju dejal, da je "edina možnost" sedaj najti način za izhod iz EU z dogovorom – in edini možni je po njegovih besedah sporazum premierke Therese May – tisti, ki so ga poslanci že trikrat zavrnili.

Mayeva bo po napovedih danes sklicala izredno sejo vladnega kabineta, ki naj bi med drugim odločil, kako naprej, ter tudi, ali naj poslanci znova (že četrtič) glasujejo o ločitvenem sporazumu, ki ga je Mayeva dosegla z Brusljem.