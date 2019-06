Na stotisoče ljudi protestira proti zakonu o izročitvi osumljencev Kitajski

Hongkong sicer velja za 'posebno administrativno območje' z določeno stopnjo avtonomije. Po načelu 'ena država, dva sistema', ima Hongkong pravico do lastnega pravnega in političnega sistema za vsaj 50 let po tem, ko je to nekdanjo britansko kolonijo Velika Britanija vrnila Kitajski; to se je zgodilo leta 1997.