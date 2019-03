Na stotisoče ljudi zahteva drugi referendum

Po kaosu na Otoku, razdeljenosti britanskih politikov , ki so že dvakrat zavrnili Mayin ločitveni sporazum z Brusljem, nato pa še zavrnili možnost izhoda brez dogovora, očitno pa se ne morejo zediniti niti o t.i. 'trdem' ali 'mehkem' brexitu, vse glasnejši pa so tudi pozivi k odstopu premierke Therese May , se je na spletni strani britanskega parlamenta pojavila peticija, ki jo je v zgolj nekaj dneh podpisalo že več kot štiri milijone Britancev, ki zahtevajo preklic 50. člena Lizbonske pogodbe, s katerim je Velika Britanija pred dvema letoma uradno začela postopek za izstop iz Evropske unije.

Mayeva je v tem tednu morala evropske voditelje zaprositi za preložitev izhoda iz EU, Bruselj pa ji je zahtevo odobril, a zgolj do 22. maja, če poslanci v naslednjem tednu potrdijo ločitveni sporazum, v nasprotnem primeru bo do brexita prišlo 12. aprila. A ob tem je predsednik Evropskega sveta Donald Tusk dejal, da so še vse možnosti odprte - dogovor, brez dogovora, daljša preložitev in preklic sprožitve 50. člena. Že mesece pa se omenja oziroma bolj kot ne zahteva možnost drugega referenduma o brexitu.

In prav to bo danes na ulicah britanske prestolnice zahtevalo več sto tisoč ljudi. Proevropski protestniki so se zbrali na protestnem shodu"Put it to the people march"v Hyde Parku, od koder se bodo odpravili do britanskega parlamenta. Protest organizira organizacija"People's vote"in napoveduje, da se bo shoda udeležilo okoli 700.000 ljudi. Da gre za največje gibanje v Veliki Britaniji trdi James McGrory, vodja kampanje, in pravi, da ljudje "sedaj vidijo, da tisto, kar jim je bilo nekoč ponujejo, nima nobene zveze s tem, kar je bilo dostavljeno".