Svetovni dan Downovega sindroma: dan z nasmejanim Djordjem

Obeležujemo Svetovni dan Downovega sindroma, ki letos poteka pod geslom "Z nami, ne za nas". Tako so različna društva pripravila dogodke po vsej Sloveniji, s katerimi so javnost seznanjali o pomenu vključevanja drugačnih v družbo. Mi pa smo dan preživeli z 19-letnim Djordjem, nasmejanim fantom z Downovim sindromom. Pravi, da je vedno dobre volje in da ima veliko talentov. Ko ni v šoli, najraje posluša indijsko glasbo, igra košarko in kuha. Prav posebno mesto ima Djordje v življenju naše novinarke Vesne Petrovič.