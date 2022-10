Predsedniški kandidati malo drugače: od plesa do boksarskega dvoboja

Od torka pa vse do volitev bodo naše oddaje malce drugačne, v naši oddaji bomo namreč ponudili prostor vsem sedmim kandidatkam in kandidatom za predsednika države. V pogovorih ena na ena boste dobili priložnost slišati in videti, kdo so, kakšna stališča zastopajo in kakšne predsednice oziroma predsedniki bi bili. A ker se včasih človek najbolj pokaže pod pritiskom, pa tu na vrsto pride tudi Aleksander Pozvek. Kandidati so ga izzvali, vsak na področju, na katerem meni, da je najmočnejši. Tako nas v naslednjih dneh čakata med drugim tudi elegantni plesni izziv, pa tudi boksarski dvoboj.