V Berlinu so se razveselili rojstva dvojčic pande

Ste med tistimi, ki radi dobro jedo? Verjetno nas je veliko takšnih. Ampak si predstavljate, kakšni bi postali, če bi vsak dan več ur namenili le hranjenju. Takšnih skrbi, kakšne bodo, pa pande prav gotovo nimajo, saj hranjenju dnevno namenijo od 10 pa do 16 ur. A teh sila simpatičnih živali je po vsem svetu le še 1864, zato je rojstvo vsake pande velika novica, in nič drugače ni bilo v Berlinu, kjer so se konec avgusta razveselili rojstva dvojčic pande, po mesecu skrbnega varstva mame pande Meng Meng in strokovnjakov, pa ju bodo lahko končno videli tudi obiskovalci. Enako veselje, dvojčka pa bosta za navdušenje obiskovalcev skrbela tudi v domovini pand, na Kitajskem.