Na svetu vsako leto proizvedemo približno 150 milijard kosov oblačil, kar 13 milijonov ton jih zavržemo

Obstajajo dobri razlogi za iskanje alternativ kupovanju novih oblačil. Proizvodnja tekstila naj bi v ozračje vsako leto spustila 1,2 milijarde ton toplogrednih plinov, modna industrija pa je odgovorna za 10 odstotkov vseh emisij toplogrednih plinov. In pri proizvodnji oblačil se porabi tudi ogromno vode, modna industrija vsako leto porabi tudi do 93 milijard kubičnih metrov vode - kar bi zadostilo letni porabi vode za 5 milijonov prebivalcev.

Modna industrija je zelo velika onesneževalka, koliko naravnih virov porabimo pri izdelovanju oblačil? Podatki, ki jih je zbral portal Bolha.com, so precej zgovorni. Na svetu vsako leto proizvedemo približno 150 milijard kosov oblačil, kar 13 milijonov ton jih ljudje zavržemo, manj kot odstotek oblačil pa se reciklira.

Če pogledamo še bolj konkretno - pri izdelavi enega para jeans hlač potrebujemo kar 3781 litrov vode, za eno bombažno majico pa 2700 litrov vode. Zgolj za pridelavo enega kilograma bombaža potrebujemo več kot 170 litrov vode.

Da bi čim bolj ohranili okolje, lahko veliko naredi tudi vsak posameznik, tudi s kroženjem oblačil, kamor sodijo tudi oblačila iz druge roke. S prodajo ali nakupom rabljenih oblačil torej ne ravnamo samo prijazno do okolja, ampak tudi do svojega žepa. Takšna oblačila so postala tudi modni trend, ki se ga poslužujejo tudi velika imena modne industrije.

Kako pa je z nakupom rabljenih oblačil pri nas? "Zelo sem vesel, da se zanimanje povečuje. V zadnjem času še posebej v dveh, treh, mogoče celo v štirih sezonah. Vedno več je namreč razmišljanja o tem, kakšno okolje si želimo v prihodnosti in to je ena od motivacij, kar nas zelo veseli," meni Matej Gjurin iz Second hand trgovine Gvant.