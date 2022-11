Čeprav zjutraj na poti v službo ali pa potem na poti domov ni bilo večje gneče kot ponavadi in se nasploh ne pozna, da smo danes prestopili pomembno prelomnico v času svojega obstoja na planetu Zemlja, smo jo. Od danes dalje nas je že več kot 8 milijard. Med nami so ljudje, ki so se rodili v svet, ko je bilo Zemljanov okoli 2 milijardi. Danes pa, manj kot 100 let kasneje, nas je 4-krat več.