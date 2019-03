Na Tajskem volijo prvič po državnem udaru

Na Tajskem potekajo prve volitve po letu 2014, ko je z državnim udarom oblast prevzela vojaška hunta. Volišča so se že zaprla, izidi volitev pa bodo pokazali, ali so Tajci izbrali hunti naklonjeno stranko ali so se odločili za prodemokratične stranke.

Na Tajskem so se zaprla volišča na današnjih parlamentarnih volitvah, prvih po državnem udaru leta 2014. Za Tajce se sedaj začenja čakanje na volilni izid, ki bo pokazal, ali bo vladajoča hunta obdržala vpliv v državi preko njej naklonjene stranke PPRP ali pa bodo slavile prodemokratične stranke. Po ocenah volilne komisije se je volitev udeležilo 80 odstotkov od 51 milijonov volilnih upravičencev. Več kot sedem milijonov ljudi, starih od 18 do 25 let, je lahko tokrat prvič oddalo svoj glas. Po ocenah analitikov bi lahko njihovi glasovi pomembno prispevali k porazdelitvi glasov med političnimi strankami. Na predvečer volitev je državna televizija objavila poziv tajskega kralja Mahe Vajiralongkorna volivcem, naj podprejo"dobre"voditelje, da bi preprečili "kaos" v državi. FOTO: AP Bo vojaška hunta obdržala oblast? Zadnje javnomnenjske raziskave pred volitvami so pokazale, da bi lahko stranka Pheu Thai, ki je povezana z v izgnanstvu živečim nekdanjim premierjem Thaksinom Shinawatro, dobila večino v spodnjem domu parlamenta, vendar ne dovolj za oblikovanje vlade. Na Tajskem ima oblast vojaška hunta pod vodstvom Prayuta Chan-o-chaja, ki je oblast prevzela leta 2014 po večmesečnih množičnih protestih proti vladi premierke Yingluck Shinawatre, Thaksinove sestre. Vojska je takrat obljubila, da bo znova vzpostavila red in zgladila velike politične delitve v državi. Šele nato pa naj bi znova vzpostavili demokracijo. Hunta je od takrat petkrat preložila datum volitev in vladala dlje kot večina izvoljenih vlad. Nazadnje pa je vendarle pristala, da bodo volitve 24. marca. Vodja hunte Prayut Chan-o-cha, ki si želi ostati na položaju premierja, ima po mnenju analitikov velike možnosti, da mu bo to uspelo. Na svoji strani ima namreč 250-članski senat, ki bo o premierju glasoval skupaj s 500-članskim spodnjim domom narodne skupščine. V skladu z ustavo hunta imenuje vse člane senata.