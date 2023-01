Na tekočem s Pozvekom: snežni kaos, let s Falconom in Golobova spremljevalka

Sodelavec Aleksander Pozvek je človek, ki na dogajanje gleda drugače in na tak način tudi predstavi celotno zgodbo. Zanj so zanimive tiste teme, ki nas nasmejijo, še preden jim doda svoj pečat. Ker pa je šel Pozvek na dopust, je izpustil šale, ki so se pisale kar same: pot na Dunaj s Falconom in ne s kočijo, nova partnerica predsednika vlade in tradicionalni prometni kaos ob prvem snegu. Pozvek pravi, da se je med dopustom precej nabralo, zato se je potrudil, da bi ujel vse dogajanje v času, ko ga ni bilo.